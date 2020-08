XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.08.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) auf 130,00 USD.Apple habe den Anfang August angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 4 zu 1 nun vollzogen. Der Analyst reduziere nun aufgrund der höheren sich im Umlauf befindlichen Anzahl an Aktien seine EPS-Schätzungen (2019/20e: 3,24 (alt: 12,97) USD; 2020/21e: 3,81 (alt: 15,25) USD) sowie seine DPS-Schätzungen (2019/20e: 0,80 (alt: 3,18) USD; 2020/21e: 0,88 (alt: 3,44) USD).Die Bedeutung der iPhone-Verkäufe nehme zwar stetig ab, dennoch werde das Smartphone direkt und indirekt (über mit dem iPhone verbundene Dienste und Geräte) entscheidend für den Erfolg von Apple bleiben. Apple gelinge es zudem sehr gut, die bestehende Nutzerschaft dazu zu bringen, zunehmend mehr Geld auszugeben. Entweder über neue Dienste (zusätzlicher Cloud-Speicher, Apple Pay), neue Abos (Apple Music, bald auch Apple TV+) und/oder neue (Zusatz-)Geräte (insbesondere Airpods, Apple Watch). Die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle, die bislang immer im September stattgefunden habe, werde aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen voraussichtlich erst im Oktober erfolgen.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 3,36 USD) von unter 10% bewertet Markus Jost, Analyst von Independent Research, die Apple-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 440,00 auf 130,00 USD reduziert. (Analyse vom 31.08.2020)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:106,46 EUR +1,39% (31.08.2020, 12:03)