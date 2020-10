Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

97,33 EUR -2,21% (02.10.2020, 10:35)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

97,25 EUR -2,13% (02.10.2020, 10:19)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

116,79 USD +0,85% (01.10.2020, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple gehöre zu den bedeutendsten Unternehmen der Welt. Größere Kursbewegungen bei dem Tech-Titel hätten häufig Auswirkungen auf die Weltbörsen. Doch nun zeige die Apple-Aktie Anzeichen der Stabilisierung, genauso wie der Gesamtmarkt.Das Chartbild helle sich wieder auf. Die Apple-Aktie habe seit dem September-Tief bereits über 14 Prozent zugelegt. Zu Beginn der Woche sei auch die 50-Tage-Linie überwunden worden. Nun gelte es für die Bullen sich nachhaltig über dem GD50 zu halten und die 120-Dollar-Marke zu knacken. Bei 120 Dollar verlaufe sowohl die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals seit März als auch die Horizontale eines wichtigen Widerstands.Der US-Titel scheine seit dem August-Hoch eine Untertassen-Formation auszubilden. Werde diese Formation in den nächsten Handelswochen bestätigt, dann wäre dies ein sehr bullishes Zeichen für die Fortsetzung des lang- und mittelfristigen Aufwärtstrends.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: