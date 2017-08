Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (02.08.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Traditionell gehöre das dritte Quartal des US-Giganten zu den schwächsten im gebrochenen Geschäftsjahr. Umso größer die Überraschung in diesem Fiskaljahr: Sowohl Ergebnis als auch Umsatz lägen über den Erwartungen. Dazu komme ein starker Ausblick auf das laufende Quartal. Nachbörslich gewinne die Apple-Aktie rund fünf Prozent und steige damit sogar kurzzeitig auf neue Höchststände.Engagierte Anleger sollten beim Basisinvestment an Bord bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2017)