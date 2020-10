Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und die US-Präsidentschaftswahl im November könnten für einen heißen Herbst an der Börse sorgen. Die US-Investmentbank habe nun eine Liste mit den wichtigsten Verkaufsempfehlungen für das Jahresende veröffentlicht. Auch Apple sei dabei.Besonders skeptisch seien die Experten der US-Investmentbank demnach bei Zyklikern wie den Textil- und Modeunternehmen Gap und PVH. Auch bei der Aktie des Online-Reiseportals Expedia sei der Boden ihrer Einschätzung nach noch nicht erreicht - hier bleibe die Corona-Pandemie ein enormer Belastungsfaktor.Für viele überraschend stehe aber auch die Aktie von Apple auf der Liste der Verkaufskandidaten. Nach einem kräftigen Kursanstieg in diesem Jahr samt neuem Allzeithoch sei der Kurs zwar bereits etwas zurückgekommen. Ausgehend vom Schlusskurs am Freitag signalisiere das Kursziel von 80 Dollar aber weitere 30 Prozent Korrekturpotenzial.Analyst Rod Hall rate bereits seit April zum Verkauf der Aktie und begründe dies unter anderem mit nachlassenden Hardware-Verkäufen und dem bis dato kräftigen Kursanstieg. Bereinigt um den Aktiensplit habe sich der Kurs seit der Verkaufsempfehlung aber in der Spitze noch einmal verdoppelt."Der Aktionär" teile die pessimistische Einschätzung von Goldman Sachs nicht. Natürlich sei die Apple-Aktie mit einem Plus von fast 60 Prozent seit Jahresanfang gut gelaufen. Weiter anziehende Hardware-Verkäufe - speziell mit Blick auf die Präsentation des iPhone 12 am Dienstag (13. Oktober) - dürften der Aktie jedoch neue Impulse liefern.Mittel- und langfristig sind so neue Höchststände möglich, weshalb investierte Anleger derzeit kein Stück aus der Hand geben sollten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Auch Neueinsteiger könnten weiterhin zugreifen. (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: