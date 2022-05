Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Tech-Abverkauf halte im frühen US-Handel an und die auch die Apple-Aktie notiere nach den 5,2 Prozent vom Vortag am heutigen Donnerstagmorgen rund 3 Prozent tiefer. Dass auch Apple schwächele, sei kein Wunder, denn der Apple-Zulieferer Foxconn habe vor sinkenden Umsätzen im laufenden Quartal gewarnt.Sich ausweitende Lieferkettenprobleme aufgrund der Lockdowns in China und eine steigende Inflation, welche die Verbrauchernachfrage schwäche, würden laut Foxconn für ordentlich Gegenwind im laufenden Quartal sorgen. Am Donnerstag habe der Apple-Zulieferer gewarnt, dass man mit sinkenden Umsätzen rechne - auch im Smartphone-Geschäft.Für das Gesamtjahr rechne der Auftragsfertiger damit, dass der Umsatz auf dem Niveau von 2021 bleiben werde. Im Endkundensegment, also auch bei den iPhones sei aufgrund einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr aber auch im laufenden Geschäftsjahr mit Umsatzeinbußen zu rechnen."Es gibt derzeit viele Unsicherheiten auf dem Markt", habe Young Liu gesagt und hinzugefügt: "Sie stellen eine ziemliche Herausforderung für Angebot und Nachfrage dar." In den chinesischen Foxconn-Fabriken wisse man sich jedoch zu helfen, indem man Arbeiter "on-site" in einem "closed loop management" beschäftigt habe.Der Foxconn-Ausblick dürfte Apple-Anlegern nicht schmecken. Die Sorgen aus dem ersten Quartal bezüglich der iPhone-Nachfrage dürften im aktuellen Geschäftsviertel anhalten und die Apple-Aktie weiter unter Druck setzen.Anleger warten ab und bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 12.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.