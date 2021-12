Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple bleibe auf Rekordkurs und nehme am Dienstag wieder das Allzeithoch aus der Vorwoche bei 170,30 Dollar ins Visier. Für Rückenwind sorge dabei ein bullisher Analystenkommentar und eine Meldung, wonach die iPhone-Auslieferungen im ersten Halbjahr 2022 fast um ein Drittel steigen sollten.Wie das Portal MacRumors unter Verweis auf Insiderberichte von "DigiTimes Taiwan" berichte, wolle Apple die iPhone-Auslieferungen in der ersten Jahreshälfte 2022 um 30 Prozent steigern. Zusammen mit dem iPhone 14, das turnusgemäß im Herbst des nächstes Jahres erwartet werde, wolle der Tech-Riese 2022 mehr als 300 Millionen iPhones verkaufen.Nach einem Bloomberg-Bericht aus der Vorwoche, wonach Apple die Zulieferer auf eine nachlassende Nachfrage nach den iPhone-13-Modellen eingestimmt habe - deute dies auf einen Nachfrage-Rebound zum Jahresanfang und eine optimistische Prognose für das Gesamtjahr 2022 hin.Weitgehend unabhängig von der Entwicklung der Smartphone-Verkäufe habe J.P. Morgan-Analystin Katy Huberty ihre Kaufempfehlung bestätigt und ihr Kursziel von 164 auf 200 Dollar erhöht. So bullish sei sonst nur Dan Ives von Wedbush Securities.Als Begründung für den mehr als 20-prozentigen Aufschlag auf den Montags-Schlusskurs verweise die Expertin einerseits auf die Flucht der Anleger in Qualitätsaktien im Tech-Bereich, zu denen Apple ganz eindeutig gehöre. Andererseits beginne der Markt gerade erst damit, neue Produktkategorien einzupreisen.In ihrer Studie argumentiere sie, dass neue Umsatzströme ein wichtigerer Kurstreiber für die Apple-Aktie seien als beispielsweise das iPhone. Denn während der Aktienkurs in den letzten fünf Jahren um fast 500 Prozent gestiegen sei, seien es bei den iPhone-Umsätzen im gleichen Zeitraum nur rund 40 Prozent gewesen.Zudem habe sie beobachtet, dass der Markt die Auswirkungen von anstehenden Produktpräsentationen nicht oder erst sehr spät einpreise. Der erwartete Launch eine AR/VR-Headsets im kommenden Jahr könnte also für Bewegung bei der Aktie sorgen. Kurzfristig dürften überdies die verbesserte Angebotslage beim iPhone und steigenden App-Store-Umsätze für eine positive Überraschung im Weihnachtsquartal sorgen.Die Apple-Aktie setze ihre Kletterpartie daraufhin fort und nehme bereits im vorbörslichen US-Handel das Allzeithoch bei 170,30 Dollar ins Visier. Investierte Anleger und Neueinsteiger setzen auf eine Fortsetzung der Rekordfahrt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 07.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: