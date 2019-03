Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Licht aus, Licht an - beim gestrigen Apple-Event hätten sich zahlreiche Stars die Ehre gegeben. Hollywood-Größen wie Steven Spielberg, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon hätten sich die Ehre bei Apples Vorstellung des neuen Video-Streaming-Dienstes gegeben. Ebenfalls vorgestellt worden sei ein Abo für Medieninhalte und Spiele - sowie für den US-Markt eine Apple-Kreditkarte.Apple habe sein Geld bisher vor allem mit dem Verkauf von Geräten verdient. Die Zeiten des schnellen Wachstums bei Hardware seien allerdings augenscheinlich vorbei. Nun wolle der Konzern mehr Geschäft mit den rund 1,5 Milliarden Geräten machen, die Apple im Umlauf habe. Aber nicht nur das: Apples neue TV-App komme auch auf Fernseher von Samsung, Sony und LG sowie Streaming-Boxen wie Roku und Amazons Fire TV. Damit weiche Apple noch weiter die einstige Strategie auf, mit den Diensten vor allem seine eigenen Geräte attraktiver zu machen, weil sie nur auf ihnen verfügbar seien.Einige Fragen seien nach der Präsentation am Montag allerdings noch offen geblieben. So seien keine Abo-Preise für Apple TV+ und das Games-Angebot "Apple Arcade" genannt worden. Beide sollten erst im Herbst verfügbar sein - vorher dürfte auch wenig über das neue Angebot zu erfahren sein.Unter anderem habe auch "Der Aktionär" über ein Bundle-Abos für verschiedene Apple-Dienste spekuliert. Vielleicht möchte Apple aber auch nur Rivalen wie Netflix nicht zu früh einen Einblick geben. Apple TV+ solle in mehr als 100 Ländern verfügbar sein. Apples TV-Pläne würden weit über das Angebot exklusiver Streaming-Inhalte hinausgehen. Der Konzern wolle seine TV-App zu dem Ort machen, an dem ferngesehen werde. Dazu werde man dort auch kostenpflichtige Sender wie HBO oder Showtime abonnieren und nutzen können. Für andere Länder verspreche Apple lokale Angebote. Die Rolle der Programmzeitschrift sollten personalisierte Vorschläge auf Basis bisher angesehener Sendungen übernehmen.Ähnlich funktioniere es mit Lesevorschlägen bei "Apple News Plus", dem Abo-Angebot mit Zugang zu 300 Magazinen und einigen Zeitungen, bei dem allerdings völlig unklar sei, wann und in welcher Form es nach Deutschland kommen könnte. Mit ihrer Teilnahme würden diverse Medien die Wette eingehen, dass ein Anteil an Apples Abo-Preis von 9,99 Dollar im Monat für sie das Risiko wert sei, das Geschäft mit eigenen Abonnenten zu verlieren. Zumal laut Medienberichten die Hälfte vom Abo-Preis bei Apple bleiben solle. Die New York Times und die Washington Post hätten beschlossen, dass diese Rechnung für sie nicht aufgehe. Das Wall Street Journal, bei dem das Abo rund 40 Dollar im Monat koste, mache dagegen mit - und wolle extra dafür sogar zusätzliche Journalisten einstellen. TV-Talkerin Oprah Winfrey habe ohne Umschweife auf den Punkt gebracht, was Apple für Hollywood, Games-Entwickler und Medien attraktiv mache: "Weil sie in einer Milliarde Taschen sind."Auf diesem Niveau wäre der Wert für Neueinsteiger ein Kauf, so Markus Horntrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: