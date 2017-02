Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Timothy Arcuri von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Timothy Arcuri vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien des iPhone und iPad-Produzenten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company weisen auf Marktrecherchen hin, die im ersten Kalenderquartal ein iPhone-Angebot von rund 49,5 Mio. Einheiten signalisieren würden. Der Mix scheine dem durchschnittlichen Verkaufspreis Aufwind zu geben.Die Daten für das zweite Kalenderquartal würden auf den ersten Blick einen Abwärtstrend zeigen. Angesichts der anstehenden Einführung des neuen iPhone habe dies aber keine große Bedeutung.Die Aktienanalysten von Cowen and Company halten in ihrer Apple-Aktienanalyse am Votum "outperform" fest sowie am Kursziel von 135,00 USD.XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:128,20 Euro -0,13% (20.02.2017, 14:30)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:128,31 Euro -0,63% (20.02.2017, 14:50)