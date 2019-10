Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (01.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Apple gebe zum Wochenstart wieder Gas. Der Grund: Positive Kommentare von Tim Cook persönlich.In einem Interview mit "Bild" habe Apple-CEO Tim Cook gesagt, dass das iPhone 11 einen guten Verkaufsstart gehabt habe. Cook habe gesagt, dass die Firma sich nicht glücklicher schätzen könnte. Das genüge, um die Apple-Aktien zu Wochenbeginn über zwei Prozent nach oben zu treiben.Ebenfalls für Schwung hätten die Äußerungen der Analysten von J.P. Morgan gesorgt, welche ihr "overweight"-Rating bestätigt hätten. Sie würden für das iPhone satte 44 Millionen Auslieferungen in den nächsten drei Monaten erwarten. Im Quartal darauf solle die Zahl der iPhone-Auslieferungen auf 63 Millionen Stück ansteigen.Starke Absatzzahlen, die wohl auch durch niedrige Preise erzielt werden sollten. Die Bruttomarge von Apple habe sich in den vergangenen Quartalen insbesondere aufgrund von Preisnachlässen in China verschlechtert. Sich stabilisierende iPhone-Absätze seien angesichts der großen Services-Pläne im Apple-Ökosystem jedoch wichtiger zu werten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.