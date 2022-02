Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,32 EUR +0,34% (02.02.2022, 10:59)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,06 EUR +0,09 (02.02.2022, 10:44)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,61 USD -0,10% (01.02.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie gebe wieder Vollgas. Innerhalb der letzten drei Handelstage habe sie nahezu zehn Prozent nach oben klettern können. Starke Quartalszahlen sowie eine branchenweite Erholung nach der jüngsten Korrektur hätten den Titel dabei beflügelt. Bis zum Rekordhoch würden inzwischen nur noch fünf Prozent fehlen. Könne dieses schon bald geknackt werden?An vier Handelstagen in Folge habe die Apple-Aktie letzte Woche die signifikante Unterstützung am September-Hoch bei 157,26 Dollar getestet. Nachdem der stark überverkaufte Stochastik-Indikator bereits auf einen Rebound hingedeutet habe, sei der Titel daraufhin angesprungen. Während der starken Erholungsbewegung habe er sogar mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie bei 169 Dollar ein weiteres Kaufsignal generiert.Beim Blick auf das Handelsvolumen klinge die Euphorie jedoch etwas ab. Das weiterhin abfallende Volumen während der letzten Tage deute auf eine Divergenz hin. Sollte dieses nicht zügig wieder zunehmen, sei mit einem Test des GD50 zu rechnen. Angesichts der anziehenden Aufwärtstrendstärke und der Kaufsignale sei danach aber mit einer Fortsetzung der Erholungsbewegung zu rechnen.Auch wenn eine kleine Verschnaufpause drohe, stünden die Chancen gut, dass der Titel erneut Angriff auf das Rekordhoch nehme. Aber auch auf lange Sicht bleibt die Apple-Aktie ein Basisinvestment, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.