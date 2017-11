Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gelte mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (10.11.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Apple-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe einmal mehr mit Rekordumsätzen punkten und damit die Erwartungen der Wall Street-Analysten deutlich übertreffen können. Für den Berichtszeitraum melde der IT-Konzern ein sattes Umsatzplus von 52,6 Mrd. US-Dollar. Das entspreche einem Wachstum von 12% gegenüber dem Vorjahr. Unter dem Strich habe Apple einen bereinigten Nettogewinn von 2,07 US-Dollar je Aktie realisieren können, was einem Wachstum von satten 24% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. An der Wall Street hätten die Analysten im Vorfeld nur mit Einnahmen von 50,7 Mrd. US-Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 1,87 US-Dollar je Aktie gerechnet.Laut Apple-Chef Tim Cook habe sich das neue iPhone 8 bzw. iPhone 8 Plus sofort zum Bestseller bei Apple entwickelt. Nun sei auch das neue iPhone X offiziell im Handel, in vielen Ländern hätten sich bereits lange Schlangen vor den Apple-Geschäften gebildet. Die Nachfrage nach dem iPhone X sei hoch, habe auch Apple-Chef Cook bestätigt. Vor allem das neue iPhone X sollte im Gesamtjahr für Rekordumsätze sorgen.Chartcheck: Die Apple-Aktie (aktuell 172 US-Dollar) habe mit dem Rückenwind der aktuellen Zahlen und dem positiven Ausblick kräftig zulegen können und eile aktuell von Allzeithoch zu Allzeithoch. Damit gibt es aus technischer Sicht derzeit kein Störfeuer, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe November 2017)