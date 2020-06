Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf vonMedien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach einer fulminanten Rally mit einem Kursplus von knapp 40 Prozent in drei Monaten habe die Apple-Aktie am Freitag im frühen Handel ein Rekordhoch bei 356,56 Dollar erreicht. Die Schlagzeilen rundum Filialschließungen hätten schließlich zu Gewinnmitnahmen geführt. Bei den Analysten bleibe der Titel trotzdem beliebt wie eh und je.Zu den größten Optimisten zähle der Apple-Dauerbulle Dan Ives von Wedbush. Der Analyst habe das Kursziel von 375 auf 425 Dollar erhöht und sein "outperform"-Rating bestätigt.Ives habe sein Anlagevotum damit begründet, dass der iKonzern ein starkes Momentum im Service-Sektor aufweise. Zudem prognostiziere der Analyst frische Wachstumsimpulse durch die kommende iPhone-Generation und der anhaltenden Erholung im China-Geschäft.Laut Schätzungen des Analysten sei ein Bedarf von 350 Millionen Neuanschaffungen von weltweit 950 Millionen iPhones vorhanden. Wedbush rechne zudem damit, dass die Erholung der globalen Lieferketten im Rahmen der Corona-Krise weiter voranschreite. Daher würden die Analysten davon ausgehen, dass Apple noch immer im Zeitplan bei der Produktion der neuen Smartphone-Generation liege.Die Apple-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.