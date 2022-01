Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) zu kaufen.Die Apple-Aktien hätten zum Jahresstart ihren Höhenflug des vergangenen Jahres fortgesetzt und seien am Montag auf ein Rekordhoch geklettert. Damit habe der Börsenwert des iPhone-Herstellers erstmals die Marke von drei Billionen Dollar übersprungen. Fraglich sei, ob diese gigantische Bewertung tatsächlich gerechtfertigt sei.Das Argument der Bullen sei, dass Apple ein Ökosystem von einer Milliarde iPhone-Besitzern aufgebaut habe. Aufgrund der starken Nachfrage nach 5G-iPhones habe der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 33 Prozent auf 365 Milliarden Dollar verzeichnet. Zudem habe das Unternehmen noch Raum für Wachstum, da es bei Zukunftstrends wie selbstfahrenden Autos und Augmented Reality gut positioniert sei.Doch Skeptiker würden bezweifeln, dass künftige Produktkategorien genauso lukrativ sein würden wie der Verkauf von iPhones. Zudem stehe das Geschäftsmodell des App Stores, Provisionen für In-App-Käufe zu erheben, auf der Kippe. In den Vereinigten Staaten und Europa werde dem Konzern vorgeworfen, den Wettbewerb zulasten von Geschäftspartnern einzuschränken.Kritische Stimmen seitens der Analysten würden Apple schon seit einiger Zeit begleiten. Mit einem Cashflow von 100 Milliarden Dollar pro Jahr sollte der iPhone-Konzern in der Lage sein, zukünftige Herausforderungen zu meistern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.