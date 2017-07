Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (07.07.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Wird Apple mit iPhone 8 positiv überraschen? Bei Schwäche einsammeln! AktienanalyseFlorian Söllner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) bei Schwäche einzusammeln.Der Börsenexperte verweise auf den Gegenwind im Tech-Bereich. Die Apple-Aktie befinde sich charttechnisch zwar weiterhin im Aufwärtstrend, aber sie sei doch schon angeschlagen. Kurzfristig sei die Schwäche bei der Apple-Aktie vielleicht noch nicht vorbei. Apple sei jedoch sehr stark, aufgrund der Cash-Position und der starken Marke.Spannend sei das iPhone 8, das im Herbst rauskomme. Es dürfte ein komplett neues Design haben. Aufgrund des höheren Preises könnten die Margen nochmals ansteigen. Der Aktienprofi frage sich, ob Apple hier erneut positiv überrasche. Die Konkurrenz habe sich nämlich gestärkt.Aufgrund der doch moderaten Bewertung ist Apple sicherlich eine Aktie, die man bei Schwäche einsammeln und eine Trendwende nach oben abwarten kann, so Florian Söllner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.07.2017)