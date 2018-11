Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (14.11.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Die Technologiewerte seien lange Zeit einer der wichtigsten Kurstreiber der in die Jahre gekommenen Rally am Aktienmarkt gewesen. Doch mittlerweile sei der Aufschwung auch hier ins Stocken geraten. Ein gutes Beispiel für diese Entwicklung gebe derzeit die Apple-Aktie ab, die jüngst wieder unter die Marke von 200 USD zurückgefallen sei. Aktuell werde eine charttechnisch sehr wichtige Haltezone ausgelotet, welche sich aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 193 USD), der 50%-Korrektur des Aufwärtsimpulses seit Februar (192 USD) sowie dem Haussetrend seit Sommer 2016 (akt. bei 190 USD) speise. Auf diesem Niveau entstehe also ein bedeutender Taktgeber mit charttechnischer Schlüsselfunktion. Schließlich würde ein Bruch dieser Bastion die Probleme der Aktie vergrößern und eine Ausdehnung der Korrektur bis zu den alten Ausbruchsmarken bei 180 USD nach sich ziehen, zumal die Trendfolger MACD und Aroon mittlerweile auf Tages- und Wochenbasis "short" positioniert seien. Danach definiere das Tief vom April bei 161 USD die nächste Rückzugslinie. Deshalb gehe an Investoren die klare Botschaft: Hier muüsse es halten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:173,58 Euro +0,47% (13.11.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:170,55 Euro +0,12% (14.11.2018, 08:57)