Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (10.11.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Einmal mehr hat Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) alle Kritiker Lügen gestraft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Elektronikkonzern habe sehr starke Quartalszahlen vorgelegt. In dem Ende September abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal habe Apple 10,7 Mrd. US-Dollar verdient, rund 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Quartalsumsatz sei um 12 Prozent auf 52,6 Mrd. US-Dollar gestiegen. Das zeige: Das iPhone 8 habe sich besser verkauft als erwartet. In den vergangenen Wochen sei spekuliert worden, dass viele Kunden auf das iPhone X gewartet hätten, statt die iPhone 8-Varianten zu kaufen. Konzernchef Tim Cook habe nun zur Vorlage der Quartalszahlen gesagt, die iPhone 8-Modelle seien die derzeit am besten laufenden Geräte. Die Nachfrage habe die Erwartungen von Apple übertroffen. Und die Vorbestellungen für das iPhone X seien "sehr stark".Daher sei auch der Ausblick auf das laufende Jahresviertel hervorragend ausgefallen. Für das Weihnachtsquartal habe Apple einen Umsatz zwischen 84 und 87 Mrd. US-Dollar in Aussicht gestellt. Das wäre eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den 78,4 Mrd. US-Dollar vor einem Jahr. Mit dem iPhone X, das seit vergangenem Freitag im Handel sei, steuere Apple also erneut Rekordzahlen an. Mit einem Preis ab 999 US-Dollar bzw. 1.149 Euro sei es so teuer wie kein iPhone zuvor.Entsprechend begeistert hätten sich Analysten gezeigt. Sie hätten reihenweise mit Kaufempfehlungen reagiert. Beispielsweise erwarten die Experten der Schweizer Bank UBS, dass sich das seit vier Quartalen beschleunigte Ergebniswachstum je Aktie über ein bis zwei weitere Quartale hinweg fortsetzen dürfte, und raten daher mit Kursziel 190 US-Dollar zum Einstieg, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2017)