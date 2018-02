Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,87 Euro +0,12% (07.02.2018, 17:14)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 162,25 -0,48% (07.02.2018, 17:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(07.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse des Analysten Rod Hall von Goldman Sachs:Laut einer aktuellen Aktienanalyst nimmt Rod Hall, Analyst bei Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), der Produzent von iPhones und iPads, im Zuge einer Ersteinschätzung eine neutrale Haltung ein.Dem Hype des Marktes um einen iPhone-Superzyklus fehle es an Substanz. Dies sei auch ein wesentlicher Grund für die zurückhaltende Anlageeinschätzung des Titels.Eine schwache Datenlage hinsichtlich der iPhone X-Nachfrage dürfte vor der Bekanntgabe der nächsten Quartalszahlen auf dem Aktienkurs von Apple Inc. lasten, so die Analysten von Goldman Sachs.Im Hinblick auf die Konsensprognose zum iPhone-Volumen im Juni-Quartal bestünden Risiken. Angesichts der Gefahr von Abwärtskorrekturen bei den Prognosen wird es nach Ansicht des Analysten Rod Hall kaum zu einer Outperformance der Apple-Aktie kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:131,79 Euro +2,38% (07.02.2018, 16:59)