Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,77 EUR -0,49% (06.07.2018, 11:28)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,40 USD +0,80% (05.07.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (06.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Gerüchteküche brodelt! AktienanalyseNoch ist es eine Weile hin, doch wie jedes Jahr brodelt bereits die Gerüchteküche über neue Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL)-Produkte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Obwohl es bis zur Präsentation neuer Produkte im Herbert noch eine Weile sei, beginne die Gerüchteküche schon heute wieder kräftig zu brodeln. Das Spekulieren darüber, welche Neuheiten der Konzern aus Cupertino auf den Markt bringen könnte, sei mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Gehe es danach, könnte Apple in diesem Jahr für so manche Überraschung sorgen, die Apple-Insider Ming-Chi Kuo ins Gespräch gebracht habe. Im Fokus der Erwartungen stehe das wichtigste Produkt von Apple, das iPhone. Von neuen Farben über eine Dual-SIM-Variante bis zum LCD- statt eines OLED-Displays.Quartalszahlen von Apple, die sich auf den Zeitraum von April bis Juni beziehen würden, stünden am 31. Juli an.Aus technischer Sicht befinde sich die Apple-Aktie weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 168 und 201 US-Dollar beschrieben werden könne. In den letzten Tagen hätten sich die Notierungen nach einem Tief von Ende Juni bei 180,73 US-Dollar etwas über der dort bestehenden Unterstützung um 185 US-Dollar zur Seite bewegt. Ein Anstieg über 186,41 US-Dollar würde eine kurzfristige Abwärtstendenz beenden, die sich seit dem Hoch von Anfang Juni bei 194,20 US-Dollar ergeben hatte, und könnte den Weg nach oben für die Aktie öffnen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.07.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:157,98 EUR -0,37% (06.07.2018, 11:13)