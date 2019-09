Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

198,58 Euro +0,39% (23.09.2019, 08:55)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

201,25 Euro (20.09.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

217,73 USD (20.09.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (23.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend - ChartanalyseDie Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) befinden sich seit dem Verlaufstief am 05. August bei 192,52 USD in einem steilen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das erste Verlaufshoch dieses Aufwärtstrends sei am 22. August bei 214,43 USD erreicht worden. In der Folge seien die Papiere wieder abgesackt und hätten am 23. August im Bereich der 50er Tageslinie ein Korrekturtief erreicht. Hier sei den Bären Einhalt geboten worden und es sei zu einer erneuten kräftigen Aufwärtsbewegung gekommen, die am 05. September auch den Widerstand bei 210,00 USD durchbrochen habe und erst am 12. September mit dem Verlaufshoch bei 226,40 USD ausgelaufen sei. Der Widerstand im Bereich von 224,30 USD habe nicht gehalten werden können. Die Aktien seien in der Folge wieder abgerutscht. Ein erneuter Angriff der Bullen auf diesen Widerstand sei erneut gescheitert. Der Abwärtstrend sei klar intakt, doch es dürfte zunächst wohl zu einem Rücklauf in den Aktien kommen.Ausblick: Die Aktien von Apple würden sich in einer Abwärtskorrektur befinden, übergeordnet aber in einem Aufwärtstrend. Diese Abwärtskorrektur sollte nur temporär sein und in der Folge dürfte der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden.Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple seien am Freitag bei 217,73 USD aus dem Handel gegangen und könnten in der neuen Handelswoche noch bis zur Unterstützung bei 215,31 USD nachgeben. In diesem Bereich könnte bereits wieder die Wende nach oben erfolgen und ein erneuter Angriff der Bullen auf den Widerstand bei 224,30 USD erfolgen. Würden die Aktien unter 215,31 USD absacken, würde sich mit dem 50er EMA im Bereich von 209,50 USD und der Unterstützung bei 210,00 USD eine massive Auffangmarke befinden, die von den Bären wohl nicht nach unten durchbrochen werden könne. Spätestens hier dürften die Papiere wieder nach oben abdrehen und Kurs auf das Verlaufshoch bei 226,40 USD nehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: