ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Vor einem Jahr habe es nicht gut aus für Apple gesehen. Die sinkenden iPhone-Verkäufe hätten der Aktie zugesetzt und die Analysten hätten sich vor einem schwächelnden chinesischen Markt gesorgt. Doch dann sei eine unglaubliche Rally der Aktie gefolgt, denn Apple dürfte in diesem Jahr wieder mehr iPhones verkaufen.Die Apple-Aktie habe 2019 satte 89 Prozent zugelegt. Denn die schlechte Ausgangslage aufgrund des Handelsstreits, eines schwächelnden China-Absatzes und schwindenden Marktanteilen habe sich rasant verbessert. Apple habe mit dem Services-Geschäft, den EarPods und dem iPhone 11 gezeigt, dass immer mit dem Tech-Konzern aus Cupertino zu rechnen sei.Laut einem aktuellen Bericht der Nikkei Asian Review gehe es mit dem iPhone 2020 sogar noch weiter aufwärts. Laut der japanischen Wirtschaftszeitung habe Apple bei seinen Fertigern rund 80 Millionen iPhones für das erste Halbjahr bestellt. Das seien zehn Prozent mehr Geräte als im Vorjahr. Es sollten rund 65 Millionen iPhone 11 und 15 Millionen des neuen Low-Cost-iPhones bestellt worden sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: