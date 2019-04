XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,52 Euro +0,85% (03.04.2019, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

137,79 Euro +0,15% (03.04.2019, 09:29)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

194,02 USD +1,44% (02.04.2019, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Markenrechtsstreit zwischen Swatch und Apple habe ein Schweizer Gericht nun Swatch den Rücken gestärkt. Konkret gehe es um den Slogan "Tick different", den Swatch als Marke habe schützen wollen. Das habe Apple aber als Angriff auf die Werbekampagne "Think different" gesehen, die der US-Konzern lanciert habe und sich dagegen zur Wehr gesetzt habe. Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht habe nun erklärt, die Marke von Apple sei in der Schweiz nicht ausreichend bekannt, um einen Widerruf des US-Konzerns zuzulassen. "Damit ist die Beschwerde abzuweisen", habe es am Dienstag geheißen.In dieser Woche habe es zudem weitere Spekulationen um die neuen iPhones gegeben. Es scheine mittlerweile gesichert, dass Apple bei den neuen Modellen iPhone 2019 oder iPhone XI an den bisherigen Displays festhalte.Die Apple-Aktie habe sich zuletzt enorm stark präsentiert. Dabei sei auch der Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie gelungen. Könne die Apple-Aktie nun auch das März-Hoch bei 197,69 USD überwinden, wäre dies ein neues Kaufsignal. Anleger, die seit der Kaufempfehlung des "Aktionärs" bei der Apple-Aktie mit an Bord seien, könnten sich mittlerweile über einen Kursgewinn von rund 80% freuen. Investierte Anleger sollten in jedem Fall die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: