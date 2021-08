Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist Apontis Pharma der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der Apontis Pharma AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (12.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apontis Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) unter die Lupe.Apontis Pharma, ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, habe mit einem starken ersten Halbjahr seine Top-Position am Markt ausgebaut. Damit nehme das Unternehmen jetzt Kurs auf die im Rahmen des Börsengangs (1. Handelstag: 11. Mai 2021) kommunizierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr.Apontis Pharma sei im ersten Halbjahr entgegen der allgemeinen Marktentwicklung der Pharmabranche mit einem Umsatzplus von 36 Prozent auf 24,0 Millionen Euro gewachsen. Der Single-Pills-Umsatz sei mit einem signifikanten Anstieg um 83 Prozent auf 14,0 Millionen Euro der wesentliche Wachstumstreiber gewesen und habe den Anteil der Single Pills am Gesamtumsatz auf 58 Prozent gesteigert. Im ersten Halbjahr 2020 habe dieser noch bei 43 Prozent gelegen.Für das Geschäftsjahr 2021 erwarte der Vorstand unverändert jeweils Größenordnungen von 48,5 Millionen Euro für den Umsatz und von 5,5 Millionen Euro für das EBITDA adjusted.Der BioTechReport habe die Aktie von Apontis Pharma Ende Juni bei 17,95 Euro zum Kauf empfohlen. Am heutigen Donnerstag notiere das Papier bei 23,50 Euro und damit gut 30 Prozent im Plus. Nach einer zähen Anfangsphase nach dem Börsengang scheine nun endlich der Knoten geplatzt zu sein.Langfristig erwartet sich "Der Aktionär" noch einiges von dem Unternehmen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 12.08.2021)