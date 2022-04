Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist Apontis Pharma der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der Apontis Pharma AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (19.04.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Apontis Pharma-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) mit dem Votum "kaufen" auf.Apontis Pharma sei ein deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf so genannte Single Pills spezialisiert habe. Eine Single Pill vereine zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat. Der Vorteil einer Single Pill liege in einer nachgewiesenen, deutlich höheren Therapietreue, was die Anzahl der Krankenhausaufenthalte durch z.B. Infarkte oder Schlaganfälle reduzieren und letztlich auch die Mortalität verringern solle.Aktuell bestehe das Produktportfolio von Apontis aus sieben Single Pills, die größtenteils gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck verschrieben würden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien damit bereits rund 270.000 Patienten behandelt worden (Vj.: 174.000). Da laut Robert-Koch-Institut in Deutschland jedoch rund 35 Mio. Menschen an Bluthochdruck leiden würden, scheine der adressierte Markt für Apontis allein in diesem Bereich riesig zu sein. Um das Wachstumspotenzial ausschöpfen zu können, müsse das Unternehmen nun die Kunden von den Vorteilen der Single Pill-Therapie überzeugen. Der Schlüssel zum Erfolg liege somit im Vertrieb bzw. dem Kontakt zu den Entscheidungsträgern. Genau hier sei Apontis bereits hervorragend positioniert und grenze sich vom Wettbewerb ab.Durch die Fokussierung auf Single Pills habe das Unternehmen mit inzwischen rund 130 Außendienstmitarbeitern und Kontakt zu etwa 23.000 Ärzten eine nach Erachten des Analysten überlegene Wettbewerbsposition. Zudem bestünden durch einen zeitintensiven Zulassungsprozess (3,5 bis 5 Jahre) sowie einen 10-jährigen Unterlagenschutz klare Markteintrittsbarrieren.Mit Blick auf die Kursentwicklung seit dem IPO würden der operative Erfolg sowie die aussichtsreichen Perspektiven nicht sichtbar. Der Analyst führe den Kursrückgang (YTD: -36,4%) primär auf die allgemeine Marktschwäche sowie die hinter den Markterwartungen liegende Guidance zurück. Auf Basis seines DCF-Modells sehe er den fairen Wert der Apontis Pharma-Aktie bei 26,00 Euro. Positiver Newsflow zum Launch neuer Single Pills, den Markmann noch in Q2 erwarte, dürfte der Aktie frische Impulse geben. Das aktuelle Kursniveau sei seines Erachtens insbesondere für langfristig orientierte Investoren eine attraktive Kaufgelegenheit.Apontis verfüge nach Erachten des Analysten über eine starke Wettbewerbsposition in einem strukturell wachsenden Markt. Insbesondere die mittelfristigen Perspektiven würden aktuell keineswegs vom Aktienkurs reflektiert.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Apontis Pharma-Aktie daher mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 26,00 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 19.04.2022)