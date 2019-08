Stuttgart-Aktienkurs Aphria-Aktie:

6,50 Euro -1,66% (05.08.2019, 13:59)



Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

6,47 Euro -1,75% (05.08.2019, 14:08)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

9,67 CAD +40,14% (02.08.2019)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (05.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Was für ein eindrucksvolles Lebenszeichen von der Aphria-Aktie. Das Papier des kanadischen Cannabisproduzenten habe am Freitag an der Heimtatbörse in Toronto mehr als 40 Prozent auf 9,67 CAD gewonnen. Grund seien starke Q2-Zahlen gewesen. Während bislang die Cannabisproduzenten die Anleger nicht hätten überzeugen können, sei Aphria mit dem Sprung in die schwarzen Zahlen ein starkes positives Signal gelungen.Aphria sei im Dezember 2018 massiv unter Druck geraten, nachdem sich Shortseller den Wert vorgeknöpft hätten. Sie hätten unter anderem behauptet, dass die Übernahme von LATAM überteuert gewesen sei. Gabriel Grego von Quintessential Capital Management (QCM) habe Aphria als ein "schwarzes Loch" bezeichnet. Er habe das Kursziel 0 Dollar ausgerufen. Das Unternehmen habe diesem Report jedoch heftig widersprochen und daraufhin das Überprüfungskomitee ins Leben gerufen. Der Bericht des unabhängigen Sonderausschusses sei durchaus positiv für Aphria ausgefallen. Der frühere Geschäftsführer Vic Neufeld sei zurückgetreten und habe den Weg für einen Neuanfang. Dem allgemeinen Korrekturtrend der Branche habe sich die Aktie dennoch nicht entziehen können. Doch das jüngste Quartalsergebnis zeige ganz klar, dass die Richtung bei dem Unternehmen stimme.Irwin Simon, Interim-CEO, habe im Investoren-Call gesagt: "Es ist ein neuer Tag bei Aphria." Er habe beschrieben, wie das Unternehmen Prozesse gestrafft und die Grundlage für eine Jahresproduktion von Cannabis im Gesamtwert von einer Milliarde Kanadischer Dollar bis Ende 2020 geschaffen hätte.Die gegenwärtige Konsolidierungsphase ist eine hervorragende Gelegenheit sich in der Branche zu positionieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Jedoch eigne sich die Branche nur für risikobereite Anleger. (Analyse vom 05.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: