Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

4,8815 Euro +4,55% (04.11.2019, 14:33)



NYSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

5,19 USD +3,80% (01.11.2019)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

6,81 CAD +3,18% (01.11.2019)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (04.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Cannabis-Produzenten Aphria gewinne zum Wochenstart im Frankfurt mehr als sieben Prozent. Grund sei die Meldung, dass Health Canada die Anbau-Lizenz für Aphria Diamond erhalten habe. Es handle sich um die zweite Gewächshausanlage in Leamington, Ontario, von Aphria, die das Okay erhalten habe. Sie verfüge über eine Jahreskapazität von 140.000 Kilogramm. Damit könne Aphria seine Produktionskapazität auf einen Schlag mehr als verdoppeln. Aphria verfüge nun über eine Anbaufläche von 2,4 Millionen Quadratfuß mit einer Gesamtkapazität von 255.000 Kilogramm Cannabis pro Jahr.Aphria habe in den vergangenen Wochen und Monaten bereits mit einigen positiven News auf sich aufmerksam machen können. Beispielsweise habe das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Fiskaljahres 2019/20 veröffentlichten können. Dem Unternehmen sei sogar das zweite profitable Quartal in Folge gelungen. Der Reingewinn habe sich auf 16,4 Millionen Kanadische Dollar oder sieben Cent je Aktie belaufen. Damit habe die Prognose der Analysten von zwei Cent je Anteilschein übertroffen werden können. Zwar habe das Unternehmen von Netto-Fair-Value-Anpassungen profitiert, aber auch ohne dem hätte das Quartalsergebnis von Aphria im Vergleich zur Konkurrenz klar positiv herausgestochen. Gleichzeitig habe Aphria den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt.Auch die Charttechnik bei der Aktie sehe durchaus vielversprechend aus. Zuletzt sei es dem Wert gelungen, einen doppelten Boden auszubilden. Schaffe es die Aktie nun auch, über die Oktoberhochs im Bereich von 7,40 Kanadischen Dollar auszubrechen, wäre dies ein klares Kaufsignal für die Aktie. "Der Aktionär" bleibe äußerst zuversichtlich für die Aktie. Zudem bestehe bei dem Wert eine gehörige Portion Übernahmefantasie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: