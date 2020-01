Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (15.01.2020/ac/a/n)



In der Cannabis-Branche sei wieder ordentlich Bewegung zu beobachten. Zum Wochenauftakt habe es bei einigen Werten wieder Kursgewinne in zweistelliger Prozenthöhe gegeben. Am Dienstag hätten zwar schwächer als erwartete Quartalszahlen von Aphria die Aufwärtswelle etwas ausgebremst. Aber selbst an dem Tag habe es große Gewinner gegeben.Auch die Enttäuschung bei Aphria scheine bereits wieder verflogen. Das Papier könne am Mittwoch wieder deutlich zulegen. Es wäre sicher schön gewesen, wenn bereits im jüngsten Quartal eine positive Überraschung gelungen wäre. Wirklich wegweisend würden jedoch die kommenden Quartale werden. Anleger könnten deswegen bei der Aphria-Aktie weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2020)