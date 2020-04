Am 21. März seien weltweit 44,53 Millionen mobile Games installiert worden. Am Vorjahrestag seien es lediglich 18,02 Millionen gewesen. Insgesamt seien im ersten Quartal 75 Prozent mehr Gaming Apps heruntergeladen worden, als im Vorjahresquartal. Auch bei Entertainment-Applikationen wie Streaming-Diensten falle der Anstieg stark aus - allerdings mit 55 Prozent geringfügiger, als in der Spielebranche.



Unterdessen würden sich geografische Differenzen zeigen. In Spanien, dem Land mit der zweithäufigsten Anzahl an Covid-19-Infizierten, seien mobile Spiele besonders gefragt. Auf der iberischen Halbinsel seien einen Monat nach dem bestätigten Corona-Fall Nummer 200 bereits 66 Millionen Spieleanwendungen installiert worden, einen Monat zuvor seien es hingegen 43 Millionen gewesen.



Während viele Branchen unter der Corona-Krise leiden würden, profitiere die Gaming-Industrie, was sich nicht zuletzt an steigenden Aktienkursen zeige. Während der deutsche Leitindex DAX im Monatsrückblick 10 Prozent an Wert zugelegt habe, habe sich der Börsenwert einzelner Spieleschmieden im selben Zeitraum um bis zu 21 Prozent erhöht.



"Die Corona-Pandemie gibt der ohnehin schon wachstumsstarken Branche weiteren Aufwind", so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. "Insbesondere die Tatsache, dass Games mehr Anklang finden als Streaming-Angebote, könnte nicht zuletzt Investoren hellhörig werden lassen". (28.04.2020/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - In der letzten Märzwoche wurden 132 Prozent mehr Gaming-Apps installiert, als im Vorjahreszeitraum, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay.Der Anstieg stehe in Zusammenhang mit der Corona-Krise, wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgehe. So sei bereits unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie mehr gespielt worden, als zuvor.