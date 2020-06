Hamburg (www.aktiencheck.de) - Unterinvestierte Anleger leiden weiter, denn der "Pain Trade" nach oben hat sich fortgesetzt, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickDie EZB habe die Märkte mit einer deutlichen Ausweitung des PEPP-Anleihekaufprogramms jüngst positiv überrascht. Nun seien die FED und Bank of England am Zug. Die amerikanische Zentralbank halte ihre monatliche Sitzung am 10. Juni und die Bank of England am 18. Juni ab. Eine Zinssenkung werde jedoch von keiner der beiden Zentralbanken erwartet. Beim Treffen des Europäischen Rates am 18./19. Juni dürfte der Wiederaufbaufonds eine wichtige Rolle spielen. Am Dienstag stünden die für Deutschland wichtigen Export-Zahlen (April) an, am Mittwoch und Donnerstag würden die April-Industrieproduktionszahlen von Frankreich und Italien folgen. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland würden am 16. Juni bekannt gegeben. Für die USA stünden am Mittwoch die Inflationszahlen (Mai), am Donnerstag die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, am 12. Juni das Verbrauchervertrauen (University of Michigan) und am 16. Juni die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze (Mai) an. (08.06.2020/ac/a/m)