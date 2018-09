London (www.aktiencheck.de) - Am 15. September jährt sich zum zehnten Mal der Zusammenbruch von Lehman-Brothers, der die globale Finanzkrise ausgelöst hat. Jason Borbora, Assistant Portfolio Manager bei Investec Asset Management in London, kommentiert die Veränderungen, die danach eingetreten sind und skizziert mögliche Folgen für die Zukunft.



Zuletzt habe es einen enormen Anstieg von passiven Anlagen gegeben. Heute gebe es mehr Indices als einzelne Aktien. Die makroökonomische Sicht von oben scheine an Bedeutung zu gewinnen. Durch die Politik des Quantitativen Easings sei die Bilanz der US-Notenbank von rund einer Billion auf 4,5 Billionen Dollar gewachsen, was ohne nennenswerte wirtschaftliche Inflation erreicht worden sei.



Wir befürchten, dass all dies zusammengenommen Bestandteile einer noch zu lernenden Lektion darstellen könnte, so die Experten von Investec Asset Management. Da sich die durch Quantitatives Easing geschaffene Flutwelle von Geld in diesem Jahr abzuebben beginne, würden die Experten befürchten, dass starke Bewegungen bei Anleihen und Aktien an Bedeutung gewinnen könnten. Anleger sollten ernsthaft darüber nachdenken, wie sie ihre Portfolios vor möglichen Einbrüchen schützen können. (13.09.2018/ac/a/m)





