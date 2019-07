Die Aktien aus dem Hause Bayer und die Teilhaberpapiere der Deutschen Bank hätten hingegen ordentliche Kurszuwächse verbucht. Die Titel des Pharmakonzerns seien mit einem zweistelligen Zuwachs durch die Mitteilung, dass ein Hedgefonds eingestiegen sei, regelrecht angetrieben worden. Der Deutschen Bank habe das Bestehen des US-Stresstests verholfen. Im letzten Jahr sei der deutsche Branchenprimus noch an der Überprüfung gescheitert.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe im Juni erneut einen Rücksetzer verzeichnet. Das monatliche Barometer sei von 97,9 Zählern auf 97,4 Punkte gefallen und habe damit den niedrigsten Wert seit November 2014 erreicht. Aus der Befragung von rund 9.000 Unternehmen ergebe sich somit ein Bild, das weiterhin auf eine Eintrübung der Konjunktur deute. Entsprechend seien auch die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate gesunken. Der dazugehörige Index habe im Vergleich zum Vormonat genau einen Punkt verloren und sei auf 94,2 Zähler gesunken. Die Einschätzung der aktuellen Lage habe sich hingegen von 100,7 auf 100,8 Punkte marginal verbessert. In Summe würden dennoch die Zollkonflikte, die Gefahr eines harten Brexits sowie wachsende Spannungen zwischen den USA und dem Iran belasten, wodurch die Unternehmen größtenteils pessimistischer in die Zukunft blicken würden.



Die Aktien des deutschen Industriekonzerns thyssenkrupp würden auf eine erfolgreiche Handelswoche zurückblicken. Als unterstützend habe sich die Nachricht erwiesen, dass der finnische Aufzug-Hersteller Kone derzeit ein Übernahmeangebot für die profitable Aufzugssparte thyssenkrupps vorbereite. Eine einheitliche Einschätzung zu Reaktion des Konzerns stehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus. Medienberichten zufolge halte das Unternehmen nach wie vor an seinen Plänen für einen Teil-Börsengang der Aufzugssparte fest. "Eine Minderheit wollen wir an die Börse bringen", habe der Vorstandsvorsitzende Guido Kerkhoff auf einer Veranstaltung am vergangenen Mittwoch gesagt. Das Geschäft mit den Aufzügen gelte als "Cash Cow" des Konzerns.



Am Markt seien die Papiere zwischenzeitlich um knapp sechs Prozent nach oben geschnellt. Im weiteren Wochenverlauf hätten die Aktien ihre Gewinne sogar noch ausweiten können. Per Freitagnachmittag habe im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von fast sechs Prozent in den Büchern gestanden. (Ausgabe vom 28.06.2019) (01.07.2019/ac/a/m)







In der abgelaufenen Handelswoche sorgte der am Freitag begonnene G20-Gipfel in Osaka für Zurückhaltung an den Märkten, so die Experten von Union Investment.Die Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer würden in der japanischen Hafenstadt über den Zustand der globalen Wirtschaft, Handelsfragen, die Digitalisierung und den Klimaschutz beraten wollen. Angesichts der angespannten Handelssituation würden sich auch die beiden Staatspräsidenten Xi Jinping und Donald Trump treffen wollen. Dabei solle Trump zuletzt signalisiert haben, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle auf sämtliche Importe aus China erst einmal zu verschieben. Dies solle auch zugleich die Bedingung Jinpings für das geplante Treffen gewesen sein. Vom US-amerikanischen Finanzminister Steven Mnuchin seien zuletzt ebenfalls Töne gekommen, die Hoffnungen im Handelsstreit zwischen den USA und China schüren würden. Die Anleger hätten sich dennoch in Geduld geübt. Entsprechend würden die Aktienmärkte auf eine ruhige Handelswoche zurückblicken und hätten seitwärts bis leicht schwächer tendiert. S&P 500-Index habe im Vergleich zur Vorwoche mit minus 1,0 Prozent auch leichter gehandelt. Die in der vergangenen Woche noch stark favorisierten Tech-Werte ( NASDAQ ) seien ebenfalls moderat unter Druck gekommen und hätten per Freitagnachmittag auf Indexebene bei -0,9 Prozent notiert. Im Euroraum sei die Entwicklung ähnlich gewesen. Der EURO STOXX 50-Index habe 0,2 Prozent verloren. Das deutsche Börsenbarometer ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) habe letztlich unverändert gehandelt.