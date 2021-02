Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke.



Wien (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) unter die Lupe.Der Brauereiriese habe 2020 unter dem coronabedingten Einbruch des globalen Bierkonsums gelitten. Vor allem die Lockdowns und anhaltenden Restriktionen in Europa hätten zu schaffen gemacht. Für 2021 sei aber Besserung in Sicht.In einem extrem herausfordernden Jahr habe auch die größte Brauereigruppe der Welt, Anheuser-Busch InBev, mit dem sinkenden Bierkonsum zu kämpfen gehabt, wenngleich das vierte Quartal hoffnungsvoll stimme.Während sich die Umsätze im abgelaufenen 4. Quartal 2020 um 4,5% hätten verbessern können, stehe für das Gesamtjahr 2020 ein Minus in der Höhe von 3,7% zu Buche. Der Gesamtjahresumsatz betrage damit USD 46,8 Mrd. und liege damit leicht über den Analystenerwartungen.Der normalisierte Gewinn pro Aktie im 4. Quartal 2020 liege bei USD 1,08, was einem Anstieg um USD 0,48 gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der normalisierte Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2020 habe die Analystenerwartungen nicht erfüllen können und falle mit USD 1,91 deutlich schwächer als im Jahr 2019 aus (USD 4,08).Der Vorstand schlage für das Gesamtjahr 2020 eine Dividende in der Höhe von EUR 0,5 pro Aktie vor.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Anheuser-Busch InBev lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: