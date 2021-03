Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (24.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF).Die Perspektivenlosigkeit der Gastro- und Nachtlokalszene könnte sich mit zunehmender Durchimpfungsrate der Bevölkerung dem Ende annähern. Dieser Umstand, gepaart mit einem soliden Produktportfolio und einer attraktiven Bewertung, sollte ABI in die Karten spielen.Die Getränkeindustrie sei immer noch eine der am stärksten von COVID-19 betroffenen Branchen. Ausgangbeschränkungen, geschlossene Bars und Restaurants, sowie die Absage der meisten Großveranstaltungen würden nach wie vor schwer lasten. Der Analyst sei der Meinung, dass man im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen nun jedoch die Talsohle erreicht haben sollte. Mit dem Übergang zur wärmeren Jahreszeit und dem erwarteten hohen Wirtschaftswachstum sehe er den Markt im Allgemeinen gut gestützt.Das Szenario für ABI stehe und falle jedoch mit einer fortschreitenden Durchimpfungsrate und der damit einhergehenden schrittweisen Rückkehr zur Normalität für die Gastro-, Bar- und Nachtlokalszene. Vor allem der für ABI wichtige US-Markt sehe hierbei vielversprechend aus, sofern US-Präsident Bidens ambitionierte Pläne aufgehen würden. Unabhängig von Corona sehe der Analyst Anheuser-Busch InBev auch im Hinblick auf das eigene Produktportfolio gut gestützt. Allen voran sollte ABI aufgrund des verstärkten Fokus auf "gesündere" Lifestyle-Getränke mit geringerem Alkoholgehalt und des breiten Markensortiments abseits des schwächelnden Biermarktes gut positioniert sein.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die Anheuser-Busch InBev-Aktie. Das Kursziel in der Höhe von EUR 65,00 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes (basierend auf einem KGV und EV/EBITDA-Multiple für das Jahr 2022) und reflektiere eine Bewertungsprämie von 5% im Vergleich zur Peer-Group. (Analyse vom 24.03.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.