Angesichts dieses Umfeldes sollten Anleger ihre Engagements genau prüfen. Laut Karen Watkin seien aus Multi-Asset-Perspektive drei Eigenschaften besonders vielversprechend:



1. Der Hochzinssektor sei vor allem dann ein empfehlenswerter Diversifizierer innerhalb der Risikoaktiva, wenn sich das Wachstum verlangsame, aber nicht zusammenbreche.



2. Hochwertige Aktien: Ein volatileres Marktumfeld bei Aktien rechtfertige einen risikobewussteren Ansatz. "Anleger sollten sich bei Aktieninvestments auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Bilanzen und stabilen Cashflows, mehr Stabilität und weniger Marktrisiken konzentrieren."



3. Der Immobiliensektor sei weniger anfällig für anhaltende Handelsspannungen, globale Immobilien seien ein Beispiel dafür. Auch wenn die Immobilienbewertungen langfristig etwas ambitioniert erscheinen, sind sie für die Zeit nach der Krise nahezu normal, so die Experten von AB. Die Stärke des Arbeitsmarktes, der den Verbraucher vor allem in den USA trage, dürfte ebenfalls zur Stützung des Marktes beitragen. Vorzugs-REITs (Real Estate Investment Trusts) würden besonders interessante Renditen, einen sichereren Rang in der Kapitalstruktur und eine typischerweise geringere Volatilität als Stammaktien-REITs bieten.



"Chancen finden sich auch bei US-Finanztiteln, die relativ immun gegen Handelsprobleme sind und das Potenzial haben, von einer steileren Zinsstrukturkurve zu profitieren, wenn die FED lockert", füge Watkin hinzu. (29.10.2019/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die globale Konjunktur dürfte vor einer anhaltenden Schwächeperiode stehen und die globalen Märkte sind in den letzten Monaten volatil geblieben, so die Experten von AB."Zahlreiche geopolitische Konflikte sind nach wie vor ungelöst, darunter die laufenden Demonstrationen in Hongkong, eine leichte Zunahme der Möglichkeit eines harten Brexits und ein möglicher Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union", sage Karen Watkin, Portfoliomanagerin Multi-Asset Solutions beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Die Bedrohung durch Handelsspannungen sei weiterhin gegeben und die Unsicherheit über die Einzelheiten eines Abkommens zwischen den USA und China dürfte die Marktvolatilität weiter befeuern. Vor diesem Hintergrund erwarte der Markt zunehmend weitere geldpolitische Unterstützung. Die längerfristige Wirksamkeit der geldpolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Konjunkturschwäche bleibe jedoch fraglich. "In China üben die Strafzölle weiteren Druck auf das ohnehin schon rückläufige Wirtschaftswachstum aus und es sind bereits zusätzliche Impulse zur Abfederung der potenziellen Auswirkungen gesetzt worden", erläutere Watkin.