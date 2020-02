Die Experten würden es nicht wagen, eine Vorhersage über das Ausmaß der Epidemie zu treffen. Aber schon jetzt seien gewisse Folgen für die Weltwirtschaft spürbar. Sie könnten im schlimmsten Fall sehr weitreichend sein: die Luxusgüterindustrie, der stark vom chinesischen Konsum abhängig sei, wäre betroffen, ebenso wie der Tourismus. Die chinesische Industrieproduktion, insbesondere die Automobilbranche, wäre ebenfalls betroffen, was zur Schwächung eines Sektors beitragen würde, der ohnehin schon unter Druck stehe. Lokal würden Bauaktivitäten und der Energieverbrauch zurückgehen, was einen Rückgang der weltweiten Rohstoffpreise zur Folge haben könnte. Indirekt könnte dies auch die weltweite Inflation belasten.



"Wenn China sich erkältet, hustet der Rest der Welt."



Dieser letzte Aspekt, der selten genannt werde, sei vielleicht der wichtigste, da er die Haltung der Zentralbanken beeinflussen könnte - in erster Linie der chinesischen und, wenn die Folgen tiefgreifend seien, sogar derjenigen der ganzen Welt. Denn im Gegensatz zu den Zeiten des SARS-Syndroms leiste China heute einen Beitrag zum weltweiten Wachstum in Höhe von 35 Prozent (20 Prozent im Jahr 2003). Das weltweite Wachstum, das auf drei Prozent geschätzt werde und damit unter seinem historischen Durchschnitt liege, könnte im Jahresverlauf um ein halbes Prozent zurückgehen. Die Kerninflation, die ohnehin schon geschwächt sei, würde darunter leiden. Um diesem Trend entgegenzuwirken, könnten die Zentralbanken neue geldpolitische Anreizmaßnahmen ergreifen und auf Haushaltsmaßnahmen Einfluss nehmen.



In diesem Fall könnte sich der derzeitige Rückgang der Märkte, der vor allem auf einem instinktiven Reflex beruhe, zunächst zusätzlich verstärken, bevor sich die Märkte anschließend wieder deutlich erholen würden, da die Zentralbanken derzeit das Geschehen bestimmen würden. Aktuell seien sie jedoch noch äußerst zurückhaltend. Die FED habe dieses Risiko, das sie zwar als "ernst" erachte, lediglich in ihrer Pressekonferenz erwähnt, nicht aber in ihrer offiziellen Mitteilung gehabt.



Die Märkte würden also erneut gespannt auf die nächsten Äußerungen der Zentralbanken warten. Ihnen komme nun als Propheten in letzter Instanz die Aufgabe zu, die archaischen Ängste, von denen man geplagt werde, zu lindern.



Vielleicht würden sich die Sorgen aber auch einfach in Luft auflösen. Die pessimistischen Hypothesen wären schnell wieder vergessen und die unbestreitbare Stärke der US-Wirtschaft stünde erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit. In der Zwischenzeit bereiten wir uns auf alle Szenarien vor, so Olivier de Berranger. (04.02.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - In einer Welt, die sich kaum von der unseren unterscheidet, hätte eine Woche, die von der Sitzung der wichtigsten Zentralbank der Welt - der FED -, von den unglaublichen Veröffentlichungen der größten Unternehmen weltweit - Apple, Amazon, Microsoft - und von dem Austritt eines wichtigen Landes aus der Europäischen Union geprägt war, Gelegenheit geboten, sich grundsätzliche Gedanken über den Zustand der Wirtschaft zu machen, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Alexis Bienvenu, Fondsmanager, La Financière de l’Échiquier.Einige hundert Opfer einer neuen Form der Grippe in einem Land mit mehr als einer Milliarde Einwohnern hätten keine große Aufmerksamkeit erregt.In der Welt jedoch, in der die Erinnerung an den SARS-Ausbruch (Severe Acute Respiratory Syndrome) von 2003 immer noch lebendig sei, würden die Ängste vor einer Ansteckung mit der chinesischen Epidemie und ihren möglichen wirtschaftlichen Folgen in den Vordergrund treten. Das sei verständlich. Einerseits löse das Auftreten eines neuen Virus Todesangst aus und im kollektiven Unterbewusstsein komme die Erinnerung an frühere Pestepidemien in konfusen Bildern wieder hoch, die einem durch Gemälde in Kirchen immer wieder vor Augen gehalten würden.