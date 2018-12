XETRA-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

19,06 EUR +0,85% (13.12.2018, 11:19)



London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

GBP 17,008 +1,27% (13.12.2018, 13:33)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (13.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Der Konzern habe im Rahmen eines Investoren-Updates (11.12.) das Rohstoff-Produktionsziel für 2018 um 2% (ggü. bisheriger Guidance) angehoben (wegen Diamanten, Kupfer, Kokskohle) und das Kostenziel um 5% (ggü. bisheriger Guidance) reduziert. Jedoch würden die Investitionen 2018 jetzt auch am oberen Rand der bisherigen Guidance (2,6 bis 2,8 Mrd. USD) liegen. Für den Zeitraum 2019 bis 2021 seien die Instandhaltungsinvestitionen auf rund 3,2 Mrd. USD p.a. budgetiert (zudem für 2019 Wachstumsinvestitionen von 0,6 bis 0,9 Mrd. USD).Langfristig sollten sie sich in einer Spanne von 2,8 bis 3,1 (bisher: 2,6 bis 2,9) Mrd. USD p.a. bewegen. Die Rohstoffproduktion solle 2019 um 3% y/y gesteigert werden. Zugleich würden den Unternehmensangaben zufolge alle Produktivitäts- und Effizienzgewinne durch die Kosteninflation eliminiert. 2020 und 2021 solle sich das Produktionswachstum auf jeweils 5% y/y beschleunigen. Der EBITDA-Verlust wegen des Stillstands der Minas-Rio-Eisenerzmine solle sich 2018 jetzt auf rund 320 (bisher: rund -400) Mio. USD belaufen.Nach Auffassung des Analysten habe Anglo American ein solides Investoren-Update geliefert (Produktionswachstum, aber auch Investitionen höher als von ihm bisher unterstellt). Die Konjunktur-Frühindikatoren würden eine Wachstumsverlangsamung signalisieren (erstmals auch für die USA). Der Analyst habe seine Gewinnreihe angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 2,36 (alt: 2,31) USD; berichtetes EPS 2018e: 2,14 (alt: 2,09) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2019e: 2,16 (alt: 2,12) USD).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Anglo American-Aktie: