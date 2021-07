Tradegate-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (21.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Die Rohstoffproduktion von Anglo American (in Kupferäquivalent) sei in Q2 2021 basiseffektbedingt (starke Produktionsbeeinträchtigungen wegen Covid-19-Pandemie in Q2 2020 (-18% y/y)) deutlich um 20% (Q1 2021: +3%) y/y gestiegen. Es habe sich aber kein einheitliches Bild bezüglich der einzelnen Rohstoffe gezeigt (Anstiege bei Diamanten, Kupfer, Platingruppenmetalle (PGM), Eisenerz; Rückgänge bei Koks- und Kraftwerkskohle, Nickel).Die Produktionsziele für das Gesamtjahr 2021 seien mehrheitlich angepasst worden (Kupfer: Präzisierung und Erhöhung; Diamanten, PGM, Eisenerz: jeweils Präzisierung und Senkung). Die realisierten Rohstoffpreise (Periodendurchschnitt) hätten in H1 2021 überwiegend deutlich über dem Niveau von H2 2020 gelegen (u.a. Eisenerz: +59% h/h; Kupfer: +35% h/h; Platin: +32% h/h; Ausnahme: Diamanten (-5% h/h)). Jedoch hätten sich die Marktpreise für Industriemetalle seit Anfang/Mitte Mai mehrheitlich rückläufig entwickelt. Die Konjunktur-Frühindikatorenindices (China, OECD) würden weiteres Wirtschaftswachstum signalisieren.Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 6,66 (alt: 6,45) USD; DPS 2021e: 2,70 (alt: 2,50) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 5,34 (alt: 4,69) USD; DPS 2022e: 2,20 (alt: 1,85) USD). Der Analyst sehe den Ergebnis-Peak in H1 2021.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Anglo American-Aktie: