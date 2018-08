XETRA-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

19,536 EUR +3,01% (07.08.2018, 14:42)



London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

GBP 17,412 +3,77% (07.08.2018, 15:01)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (07.08.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) von 18 auf 17,25 GBP.Das Zahlenwerk für das erste Halbjahr 2018 bewegt habe sich auf bereinigter Basis im Großen und Ganzen im Rahmen seiner Erwartungen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Anglo American habe v.a. von den Rohstoffpreisanstiegen profitiert. Der freie Cashflow sei deutlich positiv und die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen hätten sich weiter verbessert. Der H1-Dividendenvorschlag (0,49 USD je Aktie) habe seiner Prognose entsprochen. Die Produktionsziele seien durchweg bestätigt worden. Diermeier sehe hier den Konzern auf Kurs. Auf Grund der Handelskonflikte/Konjunkturunsicherheiten seien die Rohstoffpreise (v.a. Kupfer) zuletzt unter Druck geraten. Er habe daher seine EPS-Prognosen nach unten revidiert.Bezüglich der E-Mobilität sei Anglo American-Aktie rohstoffseitig moderat positiv positioniert. Durch die Entwicklung der peruanischen Kupfermine Quellaveco (Produktionsstart: 2022e) und der Desinvestition von weiteren Platin-Aktivitäten werde sich hier die Positionierung allerdings verbessern.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Anglo American-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 18 auf 17,25 GBP reduziert. (Analyse vom 07.08.2018)Börsenplätze Anglo American-Aktie: