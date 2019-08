London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

16,84 GBP -0,51% (23.08.2019)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (26.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Anglo American habe in H1/2019 vor allem von externen Faktoren profitiert (Rohstoffpreise (v.a. Eisenerz), Wechselkurse). Das bereinigte Zahlenwerk habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Erwartungen bewegt. Die H1-Dividende (+27% y/y) sei aber hinter seiner Prognose zurückgeblieben. Ferner habe Anglo American ein Aktienrückkaufprogramm (bis zu 1 Mrd. USD bis zum 31.03.2020) angekündigt. Mit Ausnahme der Effizienzsteigerungs-Guidance für das laufende Geschäftsjahr (+0,4 (zuvor: +0,5; H1 2019: -0,3) Mrd. USD) seien die Ziele durchweg bestätigt worden.Die Konjunktur-Frühindikatorenindices würden eine stabile Wachstumsdynamik für die OECD und China signalisieren. Allerdings bestehe nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der Eisenerzpreis habe seit der letzten Kommentierung deutlich korrigiert, weshalb die Anglo American-Aktie ebenfalls deutlich unter Abgabe geraten sei. Der Analyst habe seine Prognosen vor allem rohstoffpreisbedingt gesenkt (u.a. bereinigtes EPS 2019e: 3,02 (alt: 3,06) USD; berichtetes EPS 2019e: 2,87 (alt: 2,91) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2020e: 2,56 (alt: 2,74) USD).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Anglo American-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 22,50 auf 18,75 GBP gesenkt worden. (Analyse vom 26.08.2019)Börsenplätze Anglo American-Aktie:XETRA-Aktienkurs Anglo American-Aktie:18,42 EUR +0,61% (26.08.2019, 11:39)