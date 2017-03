Tradegate-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

9,95 Euro -1,14% (06.03.2017, 14:49)



NYSE-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

USD 10,48 -1,13% (06.03.2017, 14:50, vorbörslich)



ISIN AngloGold Ashanti-Aktie:

ZAE000043485



WKN AngloGold Ashanti-Aktie:

164180



Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie Deutschland:

AOD1



NYSE-Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie:

AU



Kurzprofil AngloGold Ashanti Ltd.:



AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, NYSE-Symbol: AU) ist ein Südafrika beheimatetes Minenunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten decken das ganze Wertschöpfungsspektrum ab. Das Hauptprodukt ist Gold, es werden aber auch Silber, Uran und Schwefelsäure als Nebenprodukte produziert

(06.03.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - AngloGold Ashanti-Aktienanalyse von Analyst Dominic O'Kane von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse äußert Dominic O'Kane, Analyst bei J.P. Morgan Securities, in Bezug auf die Aktien des Goldproduzenten AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, NYSE-Symbol: AU) nunmehr die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Im Vergleich zu den Aktien von Gold Fields Ltd. würden die Aktien von AngloGold Ashanti Ltd. mittlerweile mit einem Bewertungsaufschlag von 30% notieren.Auf Grund der Anfälligkeit der Bilanz und Dividenden gegenüber niedrigeren Goldpreisen hält Analyst Dominic O'Kane die Prämie für ungerechtfertigt.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer AngloGold Ashanti-Aktienanalyse den Titel von "overweight" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 350,00 auf 172,00 ZAR.Frankfurt-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:9,91 Euro -1,68% (06.03.2017, 14:31)