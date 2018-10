Paris (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat die schwersten Wochen seit Monaten hinter sich, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zahlreiche Unruheherde würden auch künftig die Kurse zu belasten drohen. Mit am gefährlichsten für die exportabhängige deutsche Wirtschaft bleibe der weiter eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China. Dieser dürfte auch ein Grund für die jüngst nach unten korrigierten Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds sein. Und auf politischer Seite würden vor allem die stockenden Brexit-Verhandlungen sowie die italienische Haushaltspolitik belasten. Auf der anderen Seite gebe es aber auch Entwicklungen, die durchaus Mut machen würden.Die DAX-Berichtssaison könne - bis auf wenige Ausnahmen - bisher überzeugen: So habe Indexschwergewicht SAP seinen Geschäftsausblick genauso angehoben wie das Technologieunternehmen Infineon und der Konsumgüterkonzern Beiersdorf. Unterstützend wirke auch der schwächere Euro, der deutsche Waren im Ausland verbillige. Zwar würden die hohen Rohstoffpreise vor allem Konzernen aus der Industrie zu schaffen machen, auf Jahressicht würden Experten für die 30 deutschen Bluechips dennoch ein Ergebnis auf dem Niveau des Rekordjahres 2017 erwarten. Und: Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 12,4 sei der DAX nach der jüngsten Korrektur so günstig bewertet wie schon lange nicht mehr. (19.10.2018/ac/a/m)