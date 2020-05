Die Covid-19-Krise werde vor allem die Schuldentragfähigkeit der europäische Peripherieländer infrage stellen. Dies gelte umso mehr, wenn man von keinem finanzierungstechnischen Zusammenhalt der Eurozone-Länder ausgehe. Die Analysten würden diesen Zusammenhalt aber schon erwarten. Und mit der zunehmenden Anzahl an bewältigten Krisen durch die Länder steige die Zuversicht.



Die Free-Cashflow-Generierung erfolge bei Investmentgrade-Unternehmen in Anbetracht der Covid-19-Krise nicht über operative Einnahmen, sondern über Fremdkapitalemissionen. Dies werde langfristig zwar die Bonitätsprofile belasten - und Ratingagenturen würden bereits flächendeckend die Unternehmensratings reduzieren - kurzfristig sei dieses Vorgehen aber alternativlos. High-Yield-Unternehmen fehle praktisch seit über einem Monat der Zugang zum Anleihen-Primärmarkt, weshalb die Analysten hier noch zurückhaltend seien.



Schwellenländer-Hartwährungsanleihen würden für die Analysten eine der attraktiveren Anleiheklassen bleiben. Viele Emerging-Markets-Länder seien von der Rohstoffpreisentwicklung, bzw. der damit verbundenen Exporterlöse, abhängig. Deren Entwicklung sei vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie zuletzt sehr schwach verlaufen, weshalb die Risikoprämien weiterhin auf hohen Niveaus verharren würden. Wir sehen allerdings einen Großteil der auf uns zukommenden fundamentalen Probleme bereits eingepreist, so Ingrid Szeiler.



Die internationalen Aktienmärkte hätten sich in den letzten Wochen von den Kursverlusten im März deutlich erholen können. Die sehr negativen Konjunktur- und Gewinndaten könnten dank der umfangreichen Fiskalpakete und vor allem geldpolitischen Maßnahmen aktuell ausgeblendet werden. (Der treibende Faktor sei damit einmal mehr die umfangreiche Zentralbankenliquidität.) Kurzfristig stehe für die Analysten weiterhin das Risikomanagement - und damit eine vorsichtige Portfolioausrichtung - im Vordergrund. Angesichts der markanten Kurserholung steige das Risiko für erneute Kursrücksetzer.



Aktien aus den Schwellenländern hätten sich zuletzt erholen können. Auf Sektorebene zeige sich, dass die Bereiche Gesundheit und Telekom seit Jahresbeginn mittlerweile sogar im Plus seien. Am stärksten negativ seien hingegen die zyklischen Sektoren (Finanz, Energie und Industrie) betroffen. Die Gewinnentwicklung gehe deutlich zurück und treffe jene Regionen stärker, die zyklischer aufgestellt seien. Dabei sei wichtig festzuhalten, dass das Tief bei den Gewinnen noch nicht erreicht sei, da die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin rückläufig sei.



Die Auswirkungen der Covid-19-Krise würden an den Rohstoffmärkten besonders deutlich sichtbar. Im Energiebereich habe der Nachfrageeinbruch (in Kombination mit vollen Lagern) zu markanten Marktverwerfungen geführt, bis hin zu einem kurzfristig negativem (US-Ölsorte WTI) Ölpreis. Die Analysten würden dies aber als kurzfristiges Phänomen sehen, umfangreiche Angebotskürzungen seien unausweichlich. Einzig der Edelmetallbereich profitiere unverändert von den Notenbankmaßnahmen. (06.05.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Auf die schärfste Aktienkorrektur der Geschichte folgte eine steile Erholung, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.Und das noch bevor die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft in vollem Umfang greifbar seien. Die meisten Märkte hätten die Hälfte bis zwei Drittel der Verluste wieder aufholen können. Einige Profiteure der Krise - beispielsweise der Technologiesektor und die Gesundheitsbranche - hätten zuletzt bezogen auf den Jahresbeginn sogar schon wieder im positiven Bereich gelegen. All das scheine vielen angesichts des Sturms, der über die Weltwirtschaft fege, schwer nachvollziehbar. Daher folge hier ein Erklärungsversuch, der nicht zuletzt auch für eine Einschätzung der nächsten Zukunft notwendig sei.(1) Nach starken Abverkäufen würden zwangsläufig Gegenbewegungen folgen. Diese seien von technischen Faktoren getrieben, z. B. würden ultrakurzfristige Marktteilnehmer ihre Leerverkäufe zurückdecken. Überdies hätten Stimmung (Sentiment) und Positionierung im Verlauf des März negative Extremwerte erreicht, was oft Vorzeichen für steigende Märkte seien. (2) Ob die wirtschaftliche Erholung einem V, einem U oder einem anderen Buchstaben gleiche, sei Gegenstand der Diskussion. Viele Prognosen (z. B. jene des Währungsfonds) würden in Richtung V gehen, wenn man sich das erwartete Wirtschaftswachstum 2021 ansehe. Der Markt nehme diese Erholung vorweg. (3) Die Notenbanken würden mit beispiellosen Maßnahmen reagieren. Diese würden zuallererst auf die Stabilisierung der Finanzmärkte abzielen. Wenn viele Notenbanken signalisieren würden, ihre weitgehend unbeschränkten Möglichkeiten auch in Zukunft zu nützen, stütze das alle Marktsegmente. Viele Marktteilnehmer würden hier dem Motto folgen: Don’t fight the Fed.