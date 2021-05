Nasdaq-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:

163,72 USD +0,74% (25.05.2021, 22:00)



ISIN Analog Devices-Aktie:

US0326541051



WKN Analog Devices-Aktie:

862485



Ticker-Symbol Analog Devices-Aktie:

ANL



Nasdaq-Symbol Analog Devices-Aktie:

ADI



Kurzprofil Analog Devices Inc.:



Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Hochleistungs-Analogtechnologie, das sich der Lösung anspruchsvollster technischer Herausforderungen verschrieben hat. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, die Welt um uns herum zu interpretieren, indem wir die physische und die digitale Welt mit unübertroffenen Technologien zum Erfassen, Messen, Versorgen, Verbinden und Interpretieren intelligent miteinander verknüpfen. Besuchen Sie uns auf http://www.analog.com. (26.05.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Analog Devices-Aktie mit Kaufsignal - ChartanalyseDie Aktie von Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser sei die Aktie am 20. Januar 2021 auf ein Hoch bei 162,98 USD geklettert. Anschließend sei der Wert in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Diese werde auf der Oberseite durch die Widerstandszone zwischen 162,98 USD und 164,40 USD und auf der Unterseite durch die Unterstützungszone zwischen 142,25 USD und 140,38 USD begrenzt. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung habe die Aktie zuletzt steil angezogen und sei gestern in die Widerstandszone eingedrungen.Gelinge der Aktie von Analog Devices ein stabiler Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 162,98 USD und 164,40 USD, dann käme es zu einem mittelfristigen Kaufsignal. In diesem Fall könnte die Aktie innerhalb einiger Wochen in Richtung 190 USD ansteigen. Sollte der Wert aber unter 140,38 USD abfallen, wäre die Bewegung seit Januar 2021 eine Topformation. In diesem Fall würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 123,08 USD drohen. (Analyse vom 26.05.2021)Börsenplätze Analog Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:134,46 EUR +0,57% (26.05.2021, 08:43)