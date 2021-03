Börsenplätze Amgen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

186,54 EUR +0,55% (04.03.2021, 16:16)



Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

187,76 EUR +1,16% (04.03.2021, 16:33)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

224,27 USD +0,15% (04.03.2021, 16:19)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (04.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Biotechkonzern Amgen wolle mit einem Zukauf sein Geschäft mit neuartigen Krebsarzneien weiter ausbauen. Die Amerikaner würden die Übernahme des Biotechnologieübernehmens Five Prime Therapeutics (ISIN: US33830X1046, WKN: A1W5T9) für 1,9 Milliarden Dollar (rund 1,6 Mrd. Euro) anpeilen, wie Amgen am Donnerstag in Thousand Oaks mitgeteilt habe.Man biete den Aktionären dafür 38 Dollar in Bar pro Aktie des Unternehmens. Die Übernahme solle Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein. Allerdings knüpfe Amgen dies auch an die Bedingung, dass eine Mehrheit der Aktionäre von Five Prime das Angebot annehme. Die Aktie der kleinen Biotech-Gesellschaft schnelle aufgrund der Offerte um gut 78 Prozent nach oben.Five Prime Therapeutics entwickle gezielte Immuntherapien gegen Krebs, seine Arzneimittelkandidaten befänden sich aber noch in der klinischen Forschung. Mit dem Zukauf verleibe sich Amgen auch Five Primes wichtigsten Hoffnungsträger ein, ein Medikament gegen Magenkrebs.Der US-Biotechkonzern habe mit Blick auf die geplante Übernahme seine Jahresziele bestätigt. Amgen peile einen Umsatz von 25,8 bis 26,6 Milliarden Dollar an. Das Ergebnis je Aktie solle unverändert zwischen 16,00 bis 17,00 Dollar liegen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link