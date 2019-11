Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Die Amgen-Aktie notiere auf Allzeithoch. Der US-Konzern sei aber auch nach dem steilen Kursanstieg mit einem 2020er-KGV von ca. 15 fundamental alles andere als hoch bewertet. Das Papier bewege sich damit auf dem Niveau seiner historischen Bewertung. Ein Rücksetzer in den Bereich von 220 USD würde daher eine interessante Einstiegsgelegenheit bieten, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.11.2019)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:211,00 EUR -1,03% (26.11.2019, 15:58)