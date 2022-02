Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

196,84 EUR +0,70% (08.02.2022, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

195,54 EUR +0,37% (08.02.2021, 09:50)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

223,53 USD +0,64% (07.02.2022, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (08.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Konzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Der US-Konzern habe dank Kostensenkungen und gestiegener Umsätze mehr verdient als Experten erwartet hatten. Der Gewinn habe im vierten Quartal unter dem Strich um 18% auf 1,9 Mrd. USD zugelegt, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Der Umsatz sei um 3% auf 6,8 Mrd. USD gestiegen.Amgen habe u.a. von einer Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly profitiert. Dank der Produktion von Covid-Antikörpern hätten sich die sonstigen Erlöse fast auf 575 Mio. USD verdoppelt.Bei Anlegern sei das Zahlenwerk insgesamt gut angekommen. "Der Aktionär" habe die Amgen-Aktie bei 104,90 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem sei sie mehr als 80% gestiegen. Die Aussichten würden gut bleiben. Anleger könnten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: