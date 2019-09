Börsenplätze Amgen-Aktie:



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (09.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des größten Biotechnologie-Konzerns der Welt Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bestimmte Proteine könnten im Falle einer Mutation das Wachstum von Tumoren begünstigen. Dazu zähle unter anderem das monomere G-Protein KRAS. Seit Jahren forsche die Biotech-Szene an passenden Lösungen, um das unkontrollierte Zellwachstum durch KRAS in den Griff zu bekommen. In der Pole-Position befinde sich Amgen. Auf der diesjährigen World Conference on Lung Cancer (WCLC) in Barcelona habe das Biotech-Schwergewicht vielversprechende Daten veröffentlicht - doch der Markt zeige sich enttäuscht.Amgen befinde sich auf einem guten Weg, den KRAS-Inhibitor AMG 510 zur Marktreife zu führen. Doch die Erwartungen an die Biotech-Schmiede seien immens hoch gewesen. Zu hoch. Und das, obwohl über die Hälfte der Patienten mit einer speziellen Lungenkrebserkrankung auf den Wirkstoff angesprochen hätten.KRAS sei für eine Vielzahl von Krebserkrankungen relevant. Mit dem Medikament, welches auf die KRAS-G12C-Mutation abziele, könnte Amgen unter anderem bestimmte Patientengruppen mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Darmkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs adressieren.An einem vergleichbaren Wirkstoff forsche auch die Biotech-Schmiede Mirati Therapeutics. Das Marktpotenzial beziffere die Biotech-Gesellschaft auf über sieben Milliarden Dollar. In den zurückliegenden zwei Jahren habe die Aktie ein fulminantes Comeback an der Börse gefeiert. Doch Mirati Therapeutics müsse auch starke, wenn nicht sogar bessere klinische Beweise liefern, um die inzwischen ambitionierte Bewertung zu rechtfertigen.Investierte Anleger sollten die Ruhe bewahren und dabeibleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link