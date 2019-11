Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

199,32 EUR -0,54% (11.11.2019, 13:04)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

221,11 USD (08.11.2019)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (11.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN).Das Zahlenwerk für Q3 habe sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig über den Analysten-Prognosen und dem Marktkonsens gelegen. Der Umsatz sei um 3% y/y gesunken, aufgrund stärkerer Konkurrenz durch Generika und Biosimilars für bereits am Markt erhältliche Medikamente. Dadurch habe auch das bereinigte Konzern-EBIT um 6% y/y nachgegeben. Das bereinigte EPS sei durch Aktienrückkäufe unterproportional um 1% y/y gesunken. Amgen habe die Guidance für das Geschäftsjahr 2019 erhöht (u.a. Umsatz: 22,8 bis 23,0 (zuvor: 22,4 bis 22,9) Mrd. USD; bereinigtes EPS: 14,20 bis 14,45 (zuvor: 13,75 bis 14,30) USD).Der Analyst erachte die geplante Beteiligung von Amgen an BeiGene als sinnvoll, um die Entwicklungskosten für Medikamente zu senken und die eigene Pipeline voranzubringen sowie langfristig höhere Gewinne in China zu generieren. Er habe seine Prognosen (u.a. bereinigtes EPS 2019e: 14,38 (alt: 14,23) USD; berichtetes EPS 2019e: 12,68 (alt: 12,53) USD; bereinigtes EPS 2020e: 14,90 (alt: 14,67) USD; berichtetes EPS 2020e: 13,03 (alt: 12,81) USD) erhöht.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Amgen-Aktie nach wie vor "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 212,00 auf 235,00 USD erhöht worden. (Analyse vom 11.11.2019)Börsenplätze Amgen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:200,25 EUR +0,21% (11.11.2019, 12:45)