Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

184,30 EUR -0,08% (15.11.2021, 13:50)



Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

184,28 EUR +0,62% (15.11.2021, 13:53)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

211,39 USD -0,08% (12.11.2021, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (15.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) von 240 USD auf 220 USD.Das Q3-Zahlenwerk habe beim Umsatz im Rahmen der Analystenprognose und des Marktkonsenses gelegen. Ergebnisseitig seien die Erwartungen hingegen übertroffen worden. Die Umsatzentwicklung habe von der Erholung von der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen vermehrten Patientenbehandlungen profitiert. Das bereinigte EBIT habe sich infolge gesunkener operativer Kosten überproportional verbessert. Auf berichteter Basis hätten sich lizenzierungsbezogene Sonderaufwendungen belastend auf das EBIT ausgewirkt.Der Biotechkonzern habe die Guidance 2021 beim Umsatz konkretisiert und gekappt, aber beim EPS (berichtet/ bereinigt) angehoben. Gottschalt werte die vollzogene Übernahme von Teneobio (Antikörpertechnologie) zu 900 Mio. USD in bar als strategisch sinnvoll, da er darin für Amgen das Potenzial sehe, Wirkstoffe schneller zu entwickeln.Vor dem Hintergrund steigender COVID-19-Infektionen und damit verbundener Hospitalisierungen, die nach Erachten von Gottschalt Patientenbehandlungen erneut beeinträchtigen könnten, habe der Analyst seine Ergebnisprognosen für 2021e (u.a. berichtetes EPS: 9,79 (alt: 9,38) USD; bereinigtes EPS: 16,60 (alt: 16,14) USD) und für 2022e (u.a. berichtetes EPS: 12,87 (alt: 13,52) USD; bereinigtes EPS: 17,50 (alt: 17,88) USD) angepasst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: