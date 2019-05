Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

151,18 EUR +0,57% (13.05.2019, 14:03)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

171,85 USD -0,59% (10.05.2019, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (13.05.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) von 200 USD auf 195 USD.Amgen habe im Startquartal des Geschäftsjahres 2019 dank einer niedrigeren ausstehenden Aktienanzahl infolge von Aktienrückkäufen die Analystenerwartung und den Marktkonsens beim EPS leicht übertroffen. Ungeachtet dessen seien die Produkterlöse (-1% y/y) und das bereinigte EBIT (-9% y/y; u.a. wegen gestiegener F&E-Aufwendungen) wie erwartet zurückgegangen. Der Ausblick für 2019 sei konkretisiert bzw. eingeengt worden (u.a. Umsatz: 22,0 bis 22,9 (zuvor: 21,8 bis 22,9) Mrd. USD; bereinigtes EPS: 13,25 bis 14,30 (zuvor: 13,10 bis 14,30) USD).Röhle belasse seine Schätzungen unverändert, da die neue Guidance nur eine leichte Anhebung der Zielsetzungen darstelle. Aus seiner Sicht bleibe der Ausblick im Endeffekt enttäuschend. Ursächlich hierfür dürften seines Erachtens der Preisdruck auf dem für Amgen wichtigen US-Markt sowie Nachahmerprodukte für die Umsatzbringer Enbrel und Neulasta sein. Daher werde es nach Meinung des Analysten künftig umso wichtiger, das Umsatzwachstum bei den neuen Produkten aufrechtzuerhalten. Herausforderungen im Gesundheitssektor (Preisdruck, Biosimilars) stünden das defensive Geschäftsmodell und weitere Aktienrückkäufe gegenüber.Daher lautet das Rating für die Amgen-Aktie nach wie vor "halten", so Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 13.05.2019)Börsenplätze Amgen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:150,94 EUR -1,35% (13.05.2019, 14:45)