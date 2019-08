Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (26.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des größten Biotechnologie-Konzern der Welt Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Amgen erwerbe das Schuppenflechte-Medikament Otezla von Celgene für 13,4 Mrd. USD in bar. Damit kämen Celgene und Bristol-Myers Squibb der angekündigten Mega-Fusion einen Schritt näher. Denn der Verkauf von Otezla sei notwendig, um grünes Licht von der US-Kartellbehörde für den Deal zu erhalten. Ob das Geschäft zwischen Amgen und Celgene zustande komme, hänge aber davon ab, ob sich die US-Handelsaufsicht FTC einverstanden erkläre. Der Verkauf der Otezla-Rechte betreffe auch sämtliche mit dem Medikament vorrangig verbundenen Beschäftigten, die zu Amgen wechseln sollten.Auch wenn Amgen tief in die Tasche greife: Der Biotech-Riese sichere sich dadurch den Zugriff auf einen weiteren Blockbuster. Im letzten Jahr habe Celgene mit dem Schuppenflechte-Mittel 1,6 Mrd. USD erlöst. Während bei Celgene und Bristol-Myers aktuell kein Handlungsbedarf bestehe, bleibe die Amgen-Aktie eine attraktive Halteposition, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:175,70 EUR -2,20% (26.08.2019, 13:38)